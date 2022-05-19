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Английский снукерист дисквалифицирован за игру на турнире в нетрезвом виде

Английский снукерист дисквалифицирован за игру на турнире в нетрезвом виде
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112-й номер мирового рейтинга, английский снукерист Джейми О'Нил дисквалифицирован до 1 августа 2022 года за появление на матче в нетрезвом виде. Об этом сообщила Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) у себя на официальном сайте.

Инцидент произошёл в августе 2021 года. Утверждается, что О'Нил делал оскорбительные комментарии и жесты в отношении женского персонала соревнований. Дисквалификация О'Нила последовала после нарушения им условного наказания, наложенного в мае 2021 года.

О'Нил пропустит 2 турнира: Championship League и European Masters. Снукерист заплатит штраф в размере 1500 фунтов стерлингов и выплатить 3200 фунтов стерлингов на покрытие расходов за слушания по его делу.

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