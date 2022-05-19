Тренера ЖВК «Локомотив» дисквалифицировали на срок до двух лет после расистского скандала

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассмотрела дело главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова. Ранее он оказался в центре расистского скандала. Специалиста дисквалифицировали на срок до двух лет. Итоговый срок дисквалификации будет объявлен позднее.

«Дисциплинарная комиссия посчитала целесообразным применить к Воронкову А.Г. санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынести на ближайшее заседание Исполкома ВФВ», — говорится в заявлении ВФВ.

Во время пятого матча финальной серии с «Уралочкой» Воронков, давая наставление волейболистке своей команды, произнёс фразу «Почему опять ловишь эту обезьяну?», подразумевая, вероятно, темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки» Айламу Монтальво. Специалист до настоящего момента никак не комментировал сложившуюся ситуацию.