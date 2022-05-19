«Должно быть стыдно». Гендиректор «Уралочки» — об отказе Воронкова принести извинения

Генеральный директор «Уралочки» Валентина Огиенко прокомментировала отказ тренера «Локомотива» Андрея Воронкова принести извинения после расистского скандала. Специалиста дисквалифицировали на срок до двух лет. Итоговый срок дисквалификации будет объявлен позднее. При этом Воронков принципиально отказался приносить извинения.



«Выступление Воронкова и отказ приносить извинения — это его личные проблемы, проблемы клуба, но точно не наши. Что тут сказать, такой человеческий фактор. Воронков ведёт себя просто неправильно. Это мнение каждого, но я считаю, ему должно быть стыдно»



Во время пятого матча финальной серии с «Уралочкой» Воронков, давая наставление волейболистке своей команды, произнёс фразу «Почему опять ловишь эту обезьяну?», подразумевая, вероятно, темнокожую кубинскую доигровщицу «Уралочки» Айламу Монтальво. Специалист до настоящего момента никак не комментировал сложившуюся ситуацию.

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