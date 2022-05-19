Ирина Винер-Усманова прокомментировала информацию о разводе с мужем
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала информацию о разводе с бизнесменом Алишером Усмановым.
Усманов и Винер-Усманова решили развестись после 30 лет брака. Они поженились в 1992 году. Совместных детей у пары нет. Сегодня, 19 мая, представители сторон провели беседу, после чего супругам дали более двух недель, чтобы принять окончательное решение. Мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве рассмотрит этот вопрос 7 июня.
«Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если всё будет тихо и спокойно, если мы обо всём договоримся, то без комментариев», — приводит слова Винер-Усмановой РИА «Новости».
Новость по темеАлишер Усманов и Ирина Винер-Усманова обратились в суд
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