Ирина Винер-Усманова прокомментировала информацию о разводе с мужем

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала информацию о разводе с бизнесменом Алишером Усмановым.

Усманов и Винер-Усманова решили развестись после 30 лет брака. Они поженились в 1992 году. Совместных детей у пары нет. Сегодня, 19 мая, представители сторон провели беседу, после чего супругам дали более двух недель, чтобы принять окончательное решение. Мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве рассмотрит этот вопрос 7 июня.

«Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если всё будет тихо и спокойно, если мы обо всём договоримся, то без комментариев», — приводит слова Винер-Усмановой РИА «Новости».