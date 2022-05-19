Борец Ислам Исаев дисквалифицирован за драку на турнире Лиги Поддубного в Москве

Президент Федерации панкратиона России Константин Климов сообщил, что борец из Тверской области Ислам Исаев дисквалифицирован за драку на соревнованиях по панкратиону на первом профессиональном международном турнире Лиги Поддубного, который проходит в Москве. Исаев отстранён от участия в схватке за третье место.
«Драка произошла между спортсменами Исламом Исаевым из Тверской области и Радмиром Хайруллиным из Республики Башкортостан. Исаев дисквалифицирован на этих соревнованиях, в схватке за третье место он участвовать не будет. Дисквалификация Исаева, возможно, будет продлена на более длительное время. Сигнал будет дан в федерацию Тверской области, не исключаю в дальнейшем дисквалификацию всей команды области.
Был напряжённый полуфинальный поединок между серьёзными спортсменами. На ковре был накал, и один из спортсменов нарушил правила. После чего болельщики через сетку прорвались на ковёр. Включились судьи, были предприняты попытки уладить конфликт быстро и вывести людей, но получилось не с первого раза, потом на ковер вышли сотрудники правоохранительных органов и конфликт был исчерпан.
Люди горячие, особенно болельщики. В панкратионе такие вещи случаются всё реже и реже. В дальнейшем мы проведём своё расследование внутри федерации, и тех спортсменов, которые спровоцировали действия, мы дисквалифицируем. Были случаи, когда дисквалифицируем насовсем, плюс реагируем в региональные министерства спорта», — приводит слова Климова ТАСС.
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