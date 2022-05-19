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Борец Ислам Исаев дисквалифицирован за драку на турнире Лиги Поддубного в Москве

Борец Ислам Исаев дисквалифицирован за драку на турнире Лиги Поддубного в Москве
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Президент Федерации панкратиона России Константин Климов сообщил, что борец из Тверской области Ислам Исаев дисквалифицирован за драку на соревнованиях по панкратиону на первом профессиональном международном турнире Лиги Поддубного, который проходит в Москве. Исаев отстранён от участия в схватке за третье место.

«Драка произошла между спортсменами Исламом Исаевым из Тверской области и Радмиром Хайруллиным из Республики Башкортостан. Исаев дисквалифицирован на этих соревнованиях, в схватке за третье место он участвовать не будет. Дисквалификация Исаева, возможно, будет продлена на более длительное время. Сигнал будет дан в федерацию Тверской области, не исключаю в дальнейшем дисквалификацию всей команды области.

Был напряжённый полуфинальный поединок между серьёзными спортсменами. На ковре был накал, и один из спортсменов нарушил правила. После чего болельщики через сетку прорвались на ковёр. Включились судьи, были предприняты попытки уладить конфликт быстро и вывести людей, но получилось не с первого раза, потом на ковер вышли сотрудники правоохранительных органов и конфликт был исчерпан.

Люди горячие, особенно болельщики. В панкратионе такие вещи случаются всё реже и реже. В дальнейшем мы проведём своё расследование внутри федерации, и тех спортсменов, которые спровоцировали действия, мы дисквалифицируем. Были случаи, когда дисквалифицируем насовсем, плюс реагируем в региональные министерства спорта», — приводит слова Климова ТАСС.

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