Грачёва: Воронкову нужно извиняться. Самое плохое в данной ситуации — это молчание

Серебряный призёр Олимпийских игр российская волейболистка Татьяна Грачёва отреагировала на отказ главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова принести извинения за расистское высказывание, которое он допустил в адрес игрока «Уралочки-НТМК» Айламы Монтальво.

«Пока конкретного решения по сроку дисквалификации не вынесено, это только рекомендация Дисциплинарной комиссии. А решать будет исполком ВФВ. Непонятно, почему Воронков хранит молчание. Если он считает, что никого не оскорблял, то нужно объяснять, что он имел в виду. Если это всё-таки было так, как многие поняли, нужно извиняться. А дальше пусть решает федерация. Самое плохое в данной ситуации — это молчание.

Несмотря на случившееся, я уверена, что в нашем волейболе нет никакого расизма. К сожалению, со мной многие могут теперь поспорить. Но у нас ко всем игрокам из всех стран в любой команде очень уважительное отношение», — приводит слова Грачёвой RT.