Бах объяснил, почему МОК рекомендовал отстранить россиян от международных соревнований

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, почему организация рекомендовала международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований, после того как Россия начала специальную военную операцию на Украине.

«Мы получили вопросы с двух сторон. Почему мы отреагировали так? Первое — это грубое нарушение олимпийского перемирия. Второе — она влечёт за собой последствия, ключевые для всего мира.

Почему мы не распространили санкции на всех российских членов олимпийского сообщества? Потому что санкции должны распространяться на тех, кто ответственен за что-то. Спецоперацию начал не российский народ, не российские спортсмены, не члены МОК от России. Представьте, тогда каждый спортсмен или функционер должен отвечать за все незаконные действия своих правительств», — сказал Бах в ходе сессии МОК.

Что звёзды российского спорта говорят о санкциях: