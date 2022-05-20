Президент МОК заявил о сильном ухудшении отношений с правительством России

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что отношения с российским правительством сильно ухудшились, после того как Россия начала специальную военную операцию на Украине.

«Мы начали сессию в Пекине в феврале не так давно, но мир с этих пор очень сильно изменился. «Дайте миру шанс», — сказал я на церемониях открытия и закрытия зимней Олимпиады в Пекине. Но оказалось, что мы можем только просить о том, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось, так как наши отношения с российским правительством сильно ухудшились», — сказал Бах на сессии МОК.

Также Бах объяснил, почему МОК рекомендовал отстранить россиян от международных соревнований.

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