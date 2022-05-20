МОК собрал более $ 2 млн для оказания помощи украинским спортсменам
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Глава Национального олимпийского комитета Украины бывший прыгун с шестом Сергей Бубка рассказал о сборе средств для украинских спортсменов. По словам экс-атлета, Международный олимпийский комитет (МОК) собрал около $ 2,4 млн. Об этом Бубка рассказал на третьем заседании 139-й сессии МОК.
«Сейчас фонд помощи МОК украинским спортсменам составляет около $ 2,4 млн», — сказал Бубка на мероприятии.
В свою очередь глава МОК Томас Бах сообщил, что организация оказывает помощь украинским спортсменам. МОК помогает им с участием в соревнованиях, оказывая не только финансовую, но и прочую помощь.
Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов из-за украинских событий.
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