Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

МОК собрал более $ 2 млн для оказания помощи украинским спортсменам

МОК собрал более $ 2 млн для оказания помощи украинским спортсменам
Комментарии

Глава Национального олимпийского комитета Украины бывший прыгун с шестом Сергей Бубка рассказал о сборе средств для украинских спортсменов. По словам экс-атлета, Международный олимпийский комитет (МОК) собрал около $ 2,4 млн. Об этом Бубка рассказал на третьем заседании 139-й сессии МОК.

«Сейчас фонд помощи МОК украинским спортсменам составляет около $ 2,4 млн», — сказал Бубка на мероприятии.

В свою очередь глава МОК Томас Бах сообщил, что организация оказывает помощь украинским спортсменам. МОК помогает им с участием в соревнованиях, оказывая не только финансовую, но и прочую помощь.

Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов из-за украинских событий.

Новость по теме
Президент МОК заявил о сильном ухудшении отношений с правительством России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022