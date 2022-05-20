В «Уралочке» отреагировали на извинения «Локомотива» за расистские слова тренера Воронкова

Руководство волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» ожидало извинений за оскорбление кубинки Айламы Монтальво от тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова, а не от самого клуба. Об этом ТАСС в пятницу сообщила генеральный директор екатеринбургского клуба Валентина Огиенко.

«Локомотив» как клуб здесь вообще ни при чём. Собственно, это была ошибка тренера. Понятно, что клуб отстаивает интересы своего тренера, это всё прекрасно. Я считаю, что должен был извиниться тренер, а не клуб», — приводит слова Валентины Огиенко ТАСС.

Ранее старший тренер «Уралочки» Николай Карполь отреагировал на уход кубинки Монтальво и ещё трёх волейболисток из клуба.

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