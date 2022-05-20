Синхронистка Колесниченко не планирует завершать карьеру до ОИ-2024
Поделиться
Российская синхронистка, трёхкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко не намеревается завершать карьеру до Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция), несмотря на отстранение российских спортсменов.
«Мыслей о завершении карьеры не было. Я люблю своё дело и ставлю перед собой новые цели. До Парижа завершать карьеру не планирую. У нас впереди много работы. Думаю, что всё будет хорошо. Всё, что не убивает, делает нас сильнее.
Все тренеры и спортсмены в нашей команде максимально мотивированы. У всех есть задачи, и не нужно никого заставлять трудиться и работать», — цитирует Колесниченко «РИА Новости».
Колесниченко выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и ещё две — в Токио (Япония).
Комментарии
- 20 мая 2022
-
16:43
-
15:13
-
14:41
-
14:32
-
14:14
-
14:10
-
13:19
-
11:59
-
00:31
- 19 мая 2022
-
23:42
-
22:18
-
19:59
-
19:33
-
18:50
-
18:36
-
18:29
-
18:00
-
17:55
-
17:48
-
17:46
-
17:42
-
17:30
-
16:51
-
16:30
-
15:49
-
14:55
-
14:19
-
13:56
-
13:01
-
12:33
-
10:25
- 18 мая 2022
-
20:54
-
20:16
-
19:03
-
18:49
Партнерский контент