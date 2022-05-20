Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Синхронистка Колесниченко не планирует завершать карьеру до ОИ-2024

Синхронистка Колесниченко не планирует завершать карьеру до ОИ-2024
Комментарии

Российская синхронистка, трёхкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко не намеревается завершать карьеру до Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция), несмотря на отстранение российских спортсменов.

«Мыслей о завершении карьеры не было. Я люблю своё дело и ставлю перед собой новые цели. До Парижа завершать карьеру не планирую. У нас впереди много работы. Думаю, что всё будет хорошо. Всё, что не убивает, делает нас сильнее.

Все тренеры и спортсмены в нашей команде максимально мотивированы. У всех есть задачи, и не нужно никого заставлять трудиться и работать», — цитирует Колесниченко «РИА Новости».

Колесниченко выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и ещё две — в Токио (Япония).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022