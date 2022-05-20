Томас Бах ответил на вопрос о возможности участия России в Олимпиаде-2024

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на брифинге после 139-й сессии МОК высказался о возможности выступления сборной России на Олимпиаде 2024 года в Париже.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Мы рассматриваем текущее положение дел шаг за шагом. Сейчас у нас приняты рекомендации, о которых вы знаете. Мы не знаем, как дальше будет развиваться политическая ситуация. Надеемся, скоро будет мир. Можем только мониторить ситуацию. Дело за политическим миром, если ситуация изменится, мы предпримем соответствующие меры.

Так много вариантов развития событий. Если начать спекулировать, то этому не будет конца. Скорее всего, реальный вариант будет другим. Мы мониторим ситуацию, ведём обсуждения с атлетами, международными федерациями, следим за политическими изменениями. Это наш главный приоритет. В связи с гуманитарной миссией, мы ведём работу с Национальным олимпийским комитетом Украины и с украинскими спортсменами. Вне зависимости, живут они на Украине или уехали в другие страны», — приводит слова Баха «РИА Новости».

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.