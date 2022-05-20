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Гарри Каспаров признан иноагентом в России

Гарри Каспаров признан иноагентом в России
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13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признан иностранным агентом в России. В список физических лиц-иноагентов гроссмейстера включило Министерство юстиции РФ. В качестве причины указано осуществление политической деятельности.

Каспаров стал чемпионом мира в 1985 году, победив Анатолия Карпова. В 2005 году объявил, что заканчивает шахматную карьеру, чтобы посвятить себя политической деятельности. В июне 2013 года заявил об отъезде из России. Сейчас Каспаров живёт в США.

Каспаров — восьмикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад: четырежды в составе команды СССР (1980, 1982, 1986, 1988) и четырежды в составе команды России (1992, 1994, 1996, 2002). Обладатель 11 шахматных «Оскаров» (призов лучшему шахматисту года). Каспаров единолично возглавлял рейтинг ФИДЕ с 1985 по 2006 год с двумя короткими перерывами.

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