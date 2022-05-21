«Он заранее знает, что проиграет». Родионенко — об украинце, снявшемся с «Финала шести»

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на новость о бойкотировании украинским гимнастом Ильёй Ковтуном «Финала шести» клубного чемпионата Италии.
«Что я могу сказать? Это проблема украинского гимнаста, что можно этим людям втемяшить в голову, что из-за того, что там присутствует Артур, он не хочет выступать. Потому что заранее знает, что ему проиграет», — приводит ТАСС слова Родионенко.
Ранее сообщалось, что Далалоян примет участие в итальянском турнире, так как он не попадает под запрет Международной федерации гимнастики (FIG). Как заявили организаторы, Далалоян планирует выступить в Неаполе в пяти дисциплинах, к которым относятся вольные упражнения, кольца, брусья, перекладина и опорный прыжок.
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