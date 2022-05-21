«Пермские медведи» вышли вперёд в серии за бронзу гандбольной Суперлиги

В Санкт-Петербурге завершился первый матч серии за третье место чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. «Пермские медведи» обыграли «Университет Лесгафта-Нева» со счётом 27:24.

Самым результативным игроком матча стал Юрий Семёнов из «Пермских медведей», забивший восемь мячей. Его одноклубник Максим Саликов отличился шесть раз. В составе хозяев лучшим был Павел Тураев, на счету которого семь мячей.

Ответная встреча состоится в Перми через неделю, 28 мая.

Напомним, что за титул будут бороться московский ЦСКА и «Чеховские медведи». Матчи пройдут 22 и 28 мая.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за третье место. Первый матч

«Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) – «Пермские медведи» — 24:27 (11:12).