«Сказал ему, что он красавчик». Чемпион России по спортивной гимнастике — о Куляке

Чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов рассказал, как поддержал своего коллегу Ивана Куляка после дисквалификации.

«Я поддержал Ивана. Он мой друг, мой товарищ. Мы все его поддержали. Поступок мужчины, как все написали. Я просто сказал ему, что он красавчик. Зато в социальных сетях у него подписчиков больше всех. Не сомневаюсь, что в дальнейшем всё будет хорошо. Не может быть такого, чтобы мы совсем не выступали. Могу сказать, что я знаю, что мы выступим на Олимпиаде», — цитирует Маринова «РИА Новости Спорт».

Напомним, чемпион России по спортивной гимнастике среди юниоров Иван Куляк был дисквалифицирован фондом гимнастической этики (GEF) на один год за выход на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди.

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