Россиянин Яковлев установил мировой рекорд на Гран-при Москвы по велотреку
Поделиться
Россиянин Михаил Яковлев установил мировой рекорд в гите на 200 метров с хода на Гран-при Москвы по велоспорту на треке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
В первый день соревнований, 20 мая, Яковлев проехал дистанцию за 9,156 секунды. До этого рекорд мира принадлежал Николасу Полу из Тринидада и Тобаго. Он показал свой лучший результат на высотном треке в Боливии (Кочабамба) — 9,1 секунды. Сегодня, 22 мая, Яковлев проехал 200 метров за 9,099 секунды, установив мировой рекорд.
Международные соревнования Гран-при Москвы по велоспорту на треке проходят в Крылатском. В турнире также участвуют представители сборных Беларуси и Узбекистана.
Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?
Комментарии
- 22 мая 2022
-
15:49
-
15:20
-
14:59
- 21 мая 2022
-
23:24
-
18:59
-
17:29
-
16:45
-
13:28
-
11:27
-
10:54
-
10:48
- 20 мая 2022
-
21:57
-
21:35
-
21:19
-
16:43
-
15:13
-
14:41
-
14:32
-
14:14
-
14:10
-
13:19
-
11:59
-
00:31
- 19 мая 2022
-
23:42
-
22:18
-
19:59
-
19:33
-
18:50
-
18:36
-
18:29
-
18:00
-
17:55
-
17:48
-
17:46
-
17:42
Партнерский контент