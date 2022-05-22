Россиянин Яковлев установил мировой рекорд на Гран-при Москвы по велотреку

Россиянин Михаил Яковлев установил мировой рекорд в гите на 200 метров с хода на Гран-при Москвы по велоспорту на треке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

В первый день соревнований, 20 мая, Яковлев проехал дистанцию за 9,156 секунды. До этого рекорд мира принадлежал Николасу Полу из Тринидада и Тобаго. Он показал свой лучший результат на высотном треке в Боливии (Кочабамба) — 9,1 секунды. Сегодня, 22 мая, Яковлев проехал 200 метров за 9,099 секунды, установив мировой рекорд.

Международные соревнования Гран-при Москвы по велоспорту на треке проходят в Крылатском. В турнире также участвуют представители сборных Беларуси и Узбекистана.

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