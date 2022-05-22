Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева не посетили сессию МОК, будучи допущенными

Российские члены Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева не присутствовали на очередной сессии организации, сообщает издание Inside the Games.

139-я сессия МОК стартовала 3 февраля в Пекине (Китай), вторая часть состоялась 19 февраля. Заключительный этап прошёл в минувшую пятницу, 20 мая.

Ранее в МОК заявили, что, несмотря на международный бойкот, Тарпищев и Исинбаева могут принять участие в заседании, поскольку являются для организации физическими лицами.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет порекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, после чего был введён ряд санкций. Помимо этого, Россия лишилась права на проведение ряда турниров.