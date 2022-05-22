Вудс снялся с PGA Championship, он лишь недавно вернулся после 14-месячного перерыва
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Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс снялся с турнира PGA Championship после трёх раундов. Этот турнир был для него лишь вторым после возвращения в спорт. Гольфист пропустил 14 месяцев после ДТП, в котором он едва не потерял ногу.
В третьем раунде Вудс выступил неудачно. После его завершения он признал, что у него ничего не получалось.
Спортсмен не выступал на протяжении 14 месяцев из-за последствий дорожно-транспортного происшествия, в которое попал ранее. Автомобиль Вудса перевернулся 23 февраля 2021 года в Лос-Анджелесе (США). Спортсмен находился в машине один, его пришлось извлекать из салона с помощью гидравлических ножниц.
После этого Вудс перенёс операцию на голени и голеностопе. Из больницы его выписали 17 марта.
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