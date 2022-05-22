КПРФ вышел в финал ЧР по мини-футболу, отыгравшись на последней минуте

Завершился решающий матч полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу между «Норильским никелем» (Норильск) и КПРФ (Москва).

Победу со счётом 4:4 (5:3 по пенальти) одержал КПРФ и выиграл серию со счётом 3-2. За первые 10 минут команды забили три мяча, по итогам которых вперёд вышли хозяева, однако под занавес первой половины КПРФ сравнял счёт.

Во втором тайме «Никель» вновь вырвался вперёд, однако за считаные секунды до конца встречи КПРФ вновь отыгрался, переведя игру в дополнительное время, а затем и в серию пенальти, где оказался сильнее.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Полуфинал. Пятый матч

«Норильский никель» (Норильск) – КПРФ (Москва) – 4:4 (3:5 по пенальти)

В финале соревнований «Норильский никель» встретится с командой «Газпром-Юрга» (ХМАО).