Польская «Закса» второй год подряд обыграла в финале волейбольной ЛЧ «Трентино»
Поделиться
Польский клуб «Закса» стал победителем волейбольной Лиги чемпионов. В финале команда обыграла итальянский «Трентино». Встреча, проходившая в Любляне (Словения), закончилась со счётом 3-0 (25:22, 25:20, 32:30).
Примечательно, что команды встречались и в финале прошлого сезона. Тогда «Закса» также одержала победу (3-1). Таким образом, польский клуб сумел защитить чемпионский титул.
Напомним, российские клубы были отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации волейбола. Решение связано с украинскими событиями. На момент отстранения два российских клуба вышли в четвертьфинал турнира — петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Москвичи должны были встретиться именно с «Заксой».
Комментарии
- 23 мая 2022
-
10:33
-
08:28
- 22 мая 2022
-
21:34
-
20:59
-
18:34
-
18:17
-
17:22
-
15:49
-
15:20
-
14:59
- 21 мая 2022
-
23:24
-
18:59
-
17:29
-
16:45
-
13:28
-
11:27
-
10:54
-
10:48
- 20 мая 2022
-
21:57
-
21:35
-
21:19
-
16:43
-
15:13
-
14:41
-
14:32
-
14:14
-
14:10
-
13:19
-
11:59
-
00:31
- 19 мая 2022
-
23:42
-
22:18
-
19:59
-
19:33
-
18:50
Партнерский контент