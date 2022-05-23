Польская «Закса» второй год подряд обыграла в финале волейбольной ЛЧ «Трентино»

Польский клуб «Закса» стал победителем волейбольной Лиги чемпионов. В финале команда обыграла итальянский «Трентино». Встреча, проходившая в Любляне (Словения), закончилась со счётом 3-0 (25:22, 25:20, 32:30).



Примечательно, что команды встречались и в финале прошлого сезона. Тогда «Закса» также одержала победу (3-1). Таким образом, польский клуб сумел защитить чемпионский титул.



Напомним, российские клубы были отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации волейбола. Решение связано с украинскими событиями. На момент отстранения два российских клуба вышли в четвертьфинал турнира — петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Москвичи должны были встретиться именно с «Заксой».