«Чемпионат» наградил победителей в номинации «Медиа» в рамках премии «Ты в игре»

20 мая в Координационном центре Правительства РФ состоялась церемония награждения победителей второго сезона конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Победители в каждой из пяти номинаций получили по 300 тыс. рублей, а Гран-при составил 1 млн рублей. Конкурс «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В этом году участниками стали более 4 тыс. проектов из 85 регионов России.

В специальной номинации «Медиа» от издания Championat.com победителем стало первое медиа о российском баскетболе — «Перехват». Проект появился в 2017 году и получил известность как единственное баскетбольное медиа, в котором не было новостей про НБА и освещался только российский баскетбол. Вручала награду за победу в номинации специальный гость — бренд-менеджер портала «Чемпионат» Мария Евдокименко.

Победители конкурса «Ты в игре»:

— обладатель Гран-при — фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области;

— номинация «Масштаб» — спортивный фестиваль «Малидак» из Республики Башкортостан;

— номинация «Точка старта» — фестиваль «Лесной Relax» из Нижегородской области;

— номинация «Безграничные возможности» — адаптивное скалолазание для детей и молодёжи с ОВЗ «Нет недосягаемых высот» из Нижегородской области;

— номинация «Дети в спорте» — фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области;

— номинация «Трансформация в спорте» — проект Limetime из Москвы;

— номинация «Медиа» от издания Championat.com — медиа о российском баскетболе «Перехват» из Краснодарского края;

— номинация «#НашСпортЗдесь» от мультиплатформенного оператора Триколор — русская командная игра с мячом «Всем кила!» из Москвы и спортивный фестиваль «Малидак»;

— «Народное голосование» — проект «Пёстрый пояс» из Москвы.

Победителем во втором сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» и обладателем Гран-при в 1 млн рублей стал фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области. Победителем в номинации «Масштаб» стал спортивный фестиваль «Малидак» из Республики Башкортостан. В номинации «Точка старта» победил фестиваль «Лесной Relax» из Нижегородской области. В номинации «Трансформация в спорте» победил проект Limetime из Москвы. В номинации «Безграничные возможности» победила инициатива, посвящённая адаптивному скалолазанию для детей и молодёжи с ОВЗ «Нет недосягаемых высот» из Нижегородской области.