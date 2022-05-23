Впервые в истории сёрфинга победу в профессиональном турнире одержала женщина-трансгендер

Австралийская сёрфингистка Саша Джейн Лоуэрсон стала первой женщиной-трансгендером в истории данного вида спорта, которой удалось одержать победу на соревнованиях среди женщин на профессиональном уровне, сообщает Herald Sun.

Историческая победа 43-летней Лоуэрсон произошла на чемпионате штата Западного побережья, Саша выиграла в обеих категориях – Open Women и Open Logger.

Лоуэрсон начала процедуру по смене пола в начале 2021 года, после очередной попытки самоубийства. До этого момента она являлась мужчиной Райаном Иганом. В 2019 году Иган также становился чемпионом штата Западного побережья и участвовал в соревнованиях Всемирной лиги сёрфинга.

Саша Джейн Лоуэрсон является активным защитником прав трансгендерных спортсменов.