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Туомас Саммельвуо признался, что не стал бы подписывать новый контракт со сборной России

Туомас Саммельвуо признался, что не стал бы подписывать новый контракт со сборной России
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Бывший тренер мужской сборной России по волейболу, финский специалист Туомас Саммельвуо прокомментировал окончание работы в России. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не стала продлевать контракт с тренером.

«Если убрать политику и всё остальное, я должен был разумно прекратить отношения с бывшими работодателями и игроками. Волейболисты блестяще тренировались под моим руководством.

Остался ли бы я в России, если бы мне продлили контракт? Конечно, нет. Это очевидно. Это понимали абсолютно все. Они сами написали, что если Саммельвуо останется на посту главного тренера, то окажется под очень жёстким давлением в своей родной стране. У них сложилось полное понимание этого вопроса. Так что я бы не стал продолжать.

Довольно легко говорить людям, что делать, сидя дома на диване. Думаю, все действительно пытаются действовать здраво. Но это не всегда просто, потому что у всех есть семьи, все нуждаются в средствах к существованию и во всём остальном», — приводит слова Саммельвуо Ilta-Sanomat.

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