UKAD: более половины болельщиков отказываются смотреть соревнования из-за допинга
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Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) провело исследование, в рамках которого попыталось выявить влияние допинговых скандалов на желание людей смотреть соревнования.
Согласно результатам исследования, более половины опрошенных британцев (55%) отказываются от просмотра спортивных ивентов, покупки билетов и спортивных товаров и поощрения детей в занятиях из-за новостей о допинге. Допинг был признан второй по значимости проблемой, наносящей ущерб британскому спорту, после расизма.
«Результаты исследования говорят о том, что допинг не только ставит под угрозу честность самих соревнований, но и отрицательно воздействует на взгляды болельщиков на спорт», – приводит слова исполнительного директора Джейн Рамбл пресс-служба UKAD.
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