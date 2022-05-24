«Дух захватывает». Артур Далалоян опубликовал фотографии с отдыха

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях по спортивной гимнастике Артур Далалоян опубликовал фотографии отдыха с женой.
«Как вам «Голубая Пещера»? Находясь внутри, дух захватывает. Ну и любовь теперь на века», – написал спортсмен в социальных сетях.
Фото: из личного архива Артура Далалояна
Фото: из личного архива Артура Далалояна
26-летний Артур Далалоян в составе сборной России является победителем первенства среди команд на Олимпиаде – 2020 в Токио (Япония) и абсолютным чемпионом мира 2018 года в Дохе (Катар). Также на счету спортсмена золотые медали чемпионатов мира в командных соревнованиях и вольных упражнениях.
Ранее украинский гимнаст Илья Ковтун бойкотировал клубный чемпионат Италии из-за участия в нём Далалояна, выступающего за клуб серии А Gymnastic Romagna Team.
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