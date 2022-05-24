Российская чемпионка Европы по шахматам будет выступать за Польшу
Поделиться
Российская шахматистка Алина Кашлинская будет выступать на международных турнирах под польским флагом, сообщается в профиле спортсменки на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Алине Кашлинской 28 лет, она является победительницей чемпионата Европы 2019 года среди женщин. В 2009 году получила звание гроссмейстера. В 2015 году Кашлинская вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека.
Напомним, ранее Международная шахматная федерация перенесла Всемирную шахматную олимпиаду – 2022 из Москвы и отстранила от участия в своих турнирах сборные России и Беларуси до дальнейшего уведомления из-за ситуации на Украине. В личных турнирах представители этих стран могут выступать под флагом FIDE.
Комментарии
- 24 мая 2022
-
15:13
-
14:59
-
13:36
-
13:03
-
00:16
- 23 мая 2022
-
21:02
-
20:29
-
19:52
-
18:24
-
17:55
-
12:13
-
12:01
-
11:14
-
10:33
-
08:28
- 22 мая 2022
-
21:34
-
20:59
-
18:34
-
18:17
-
17:22
-
15:49
-
15:20
-
14:59
- 21 мая 2022
-
23:24
-
18:59
-
17:29
-
16:45
-
13:28
-
11:27
-
10:54
-
10:48
- 20 мая 2022
-
21:57
-
21:35
-
21:19
-
16:43
Партнерский контент