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Российская чемпионка Европы по шахматам будет выступать за Польшу

Российская чемпионка Европы по шахматам будет выступать за Польшу
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Российская шахматистка Алина Кашлинская будет выступать на международных турнирах под польским флагом, сообщается в профиле спортсменки на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Алине Кашлинской 28 лет, она является победительницей чемпионата Европы 2019 года среди женщин. В 2009 году получила звание гроссмейстера. В 2015 году Кашлинская вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека.

Напомним, ранее Международная шахматная федерация перенесла Всемирную шахматную олимпиаду – 2022 из Москвы и отстранила от участия в своих турнирах сборные России и Беларуси до дальнейшего уведомления из-за ситуации на Украине. В личных турнирах представители этих стран могут выступать под флагом FIDE.

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