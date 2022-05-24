Гимнастки Аверины проведут мастер-классы по России

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины сообщили об организации серии мастер-классов, которые пройдут с июня по февраль в 14 городах России.

Тур «Нет ничего невозможного» начнётся 5 июня в Казани. Мероприятия запланированы в Пензе, Саратове, Санкт-Петербурге, Томске, Волгограде, Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону, Сыктывкаре, Екатеринбурге, Сочи, Краснодаре и Самаре.

«Главной мотивацией для нас являются эмоции, которые мы получаем от детей. Когда ты видишь, как они счастливы, а главное, как упорно стараются совершенствовать свои знания и учиться новому, то понимаешь, что всё точно не зря. А главное – нет ничего невозможного.

Особенно важно, что мы не просто делимся своими знаниями и опытом с маленькими спортсменками, но и продвигаем любовь и интерес к художественной гимнастике даже в самых отдалённых городах нашей страны. Это очень ответственно», – приводит слова Дины Авериной пресс-служба тура.