Россиян не допустили до участия в выборах руководства мировой тяжёлой атлетики

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) не допустила россиянина Максима Агапитова до участия в выборах на пост главы организации. Фамилии президента Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) нет в официальном списке кандидатов в президенты IWF, опубликованном на сайте федерации.

Ни один представитель России также не попал в число кандидатов на пост вице-президента организации, на членство в исполкоме и техническом комитете. В технический комитет баллотировался член исполкома ФТАР Александр Кишкин. В тренерский комитет и комиссию по развитию — член исполкома ФТАР Дмитрий Черногоров.

Выборы состоятся на конгрессе IWF 25-26 июня в Тиране.

Напомним, 3 марта исполком IWF принял решение временно отстранить тяжелоатлетов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.