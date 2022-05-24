Россиян не допустили до участия в выборах руководства мировой тяжёлой атлетики

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) не допустила россиянина Максима Агапитова до участия в выборах на пост главы организации. Фамилии президента Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) нет в официальном списке кандидатов в президенты IWF, опубликованном на сайте федерации.
Ни один представитель России также не попал в число кандидатов на пост вице-президента организации, на членство в исполкоме и техническом комитете. В технический комитет баллотировался член исполкома ФТАР Александр Кишкин. В тренерский комитет и комиссию по развитию — член исполкома ФТАР Дмитрий Черногоров.
Выборы состоятся на конгрессе IWF 25-26 июня в Тиране.
Напомним, 3 марта исполком IWF принял решение временно отстранить тяжелоатлетов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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