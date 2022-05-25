Глава «Газпром-РусВело» поблагодарил участников «Джиро д'Италия» за поддержку команды

Глава «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин поблагодарил за поддержку ведущих гонщиков мира и выразил мнение, что изменить ситуацию с российской командой способно только положительное решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Газпром-РусВело» в начале марта был лишён профессионального статуса из-за ситуации на Украине. Гонщики команды (21 человек, среди которых только девять россиян) лишены возможности выходить на старт и не получают зарплату из-за отсутствия финансирования. На старт 16-го этапа «Джиро д'Италия» участники многодневки, включая лидера общего зачёта Ричарда Карапаса из INEOS Grenadiers, вышли в синих браслетах с надписью на английском «Почему?»

«Поддержка со стороны коллег, в том числе олимпийского чемпиона Карапаса, очень приятна. Люди надели специальные браслеты, которые заготовили по этому случаю. Их поведение демонстрирует, что не всё так однозначно по отношению к российским спортсменам, как это пытаются преподнести европейские СМИ. Спорт сближает и объединяет людей, как бы ни пытались его использовать в политических целях. В реальности атлеты поддерживают друг друга и высказывают солидарность.

От того, какой вердикт вынесет CAS, зависит наша судьба. Акции поддержки со стороны коллег могут помочь нам, но, опасаюсь, на CAS окажут серьёзное давление. Зато в руководящем комитете UCI остался представитель России Игорь Макаров. Надеюсь, его участие в этом вопросе скажется положительно. Нам главное, чтобы справедливость была восстановлена, а оголтелые решения, которые приняли вне закона, оказались отменены. Беспредел не может продолжаться бесконечно», — приводит слова Хамидулина RT.