Ильнур Закарин: CAS обязан занять сторону «Газпром-РусВело»

Один из лидеров «Газпром-РусВело» гонщик Ильнур Закарин надеется, что Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержит команды.
«Газпром-РусВело» в начале марта был лишён профессионального статуса из-за ситуации на Украине. Гонщики команды (21 человек, среди которых только девять россиян) лишены возможности выходить на старт и не получают зарплату из-за отсутствия финансирования.
«Кто-то не справляется психологически, у кого-то дела, у кого-то другие соревнования. Каждый занимается, как хочет… В этом году я планировал завершать карьеру, и у меня есть иные источники дохода. А вот другим ребятам сложно. Например, парням из России пришлось поехать на родину, потому что у них нет денег, чтобы жить и тренироваться в Италии, как раньше. Будущее их туманно. Люди стараются найти новые команды и готовятся к чемпионату страны.
Думаю, суд обязан занять сторону «Газпром-РусВело». У нас ведь собраны и итальянцы, и россияне, и испанец, и норвежец, и костариканец. UCI просто лишил их возможности выступать. Причём руководство команды ещё до лишения профессионального статуса обратилось в федерацию с предложением поменять страну регистрации и убрать логотип спонсора с автобуса, машин и формы. Там эту идею не поддержали», — приводит слова Закарина RT.
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