UCI выступил с заявлением о ситуации после аннулирования лицензии у «РусВело»

Международный союз велосипедистов (UCI) выступил с заявлением о ситуации, сложившейся после аннулирования лицензии у «РусВело».

«Газпром-РусВело» в начале марта был лишён профессионального статуса из-за ситуации на Украине. Гонщики команды (21 человек, среди которых только девять россиян) лишены возможности выходить на старт и не получают зарплату из-за отсутствия финансирования.

«Столкнувшись с этой сложной ситуацией для спортсменов, UCI немедленно проинформировал платёжного агента о возможных решениях и условиях возвращения на соревнования. В основном это касается национальной принадлежности команды, которая может быть изменена в зависимости от регистрации платёжного агента в Швейцарии, а также финансовых возможностей команды.

Что касается защиты гонщиков, то UCI напоминает им и Профессиональной ассоциации велосипедистов (CPA) о существовании банковской гарантии, предусмотренной правилами UCI, которая позволяет покрыть трёхмесячную зарплату всем гонщикам и персоналу в случае невыполнения обязательств. Несмотря на несколько напоминаний об этой возможности гонщикам и CPA, UCI до сих пор не получал никаких запросов в этом отношении и не информирован о статусе выплаты заработной платы.

С 1 марта UCI не прекращал регулярно общаться с заинтересованными командами и отвечать на все их запросы и запросы их гонщиков. UCI остаётся в распоряжении руководства команды и гонщиков, чтобы работать над поиском наилучшего возможного решения», — говорится в заявлении на сайте UCI.

В UCI подтвердили, что в соответствии с регламентом любое изображение спонсора («Газпром»), а также названия RusVelo запрещено на всех мероприятиях в международном календаре UCI до дальнейшего уведомления.