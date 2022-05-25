UCI выступил с заявлением о ситуации после аннулирования лицензии у «РусВело»

Международный союз велосипедистов (UCI) выступил с заявлением о ситуации, сложившейся после аннулирования лицензии у «РусВело».
«Газпром-РусВело» в начале марта был лишён профессионального статуса из-за ситуации на Украине. Гонщики команды (21 человек, среди которых только девять россиян) лишены возможности выходить на старт и не получают зарплату из-за отсутствия финансирования.
«Столкнувшись с этой сложной ситуацией для спортсменов, UCI немедленно проинформировал платёжного агента о возможных решениях и условиях возвращения на соревнования. В основном это касается национальной принадлежности команды, которая может быть изменена в зависимости от регистрации платёжного агента в Швейцарии, а также финансовых возможностей команды.
Что касается защиты гонщиков, то UCI напоминает им и Профессиональной ассоциации велосипедистов (CPA) о существовании банковской гарантии, предусмотренной правилами UCI, которая позволяет покрыть трёхмесячную зарплату всем гонщикам и персоналу в случае невыполнения обязательств. Несмотря на несколько напоминаний об этой возможности гонщикам и CPA, UCI до сих пор не получал никаких запросов в этом отношении и не информирован о статусе выплаты заработной платы.
С 1 марта UCI не прекращал регулярно общаться с заинтересованными командами и отвечать на все их запросы и запросы их гонщиков. UCI остаётся в распоряжении руководства команды и гонщиков, чтобы работать над поиском наилучшего возможного решения», — говорится в заявлении на сайте UCI.
В UCI подтвердили, что в соответствии с регламентом любое изображение спонсора («Газпром»), а также названия RusVelo запрещено на всех мероприятиях в международном календаре UCI до дальнейшего уведомления.
- 25 мая 2022
-
23:14
-
22:55
-
22:08
-
21:43
-
20:31
- 24 мая 2022
-
23:56
-
19:39
-
17:57
-
16:51
-
15:54
-
15:13
-
14:59
-
13:36
-
13:03
-
00:16
- 23 мая 2022
-
21:02
-
20:29
-
19:52
-
18:24
-
17:55
-
12:13
-
12:01
-
11:14
-
10:33
-
08:28
- 22 мая 2022
-
21:34
-
20:59
-
18:34
-
18:17
-
17:22
-
15:49
-
15:20
-
14:59
- 21 мая 2022
-
23:24
-
18:59