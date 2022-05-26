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Президент ФСГР: Куляк не вернёт медаль этапа КМ, пока не завершится рассмотрение апелляции

Президент ФСГР: Куляк не вернёт медаль этапа КМ, пока не завершится рассмотрение апелляции
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Чемпион России по спортивной гимнастике среди юниоров Иван Куляк не будет возвращать бронзовую медаль за этап Кубка мира в Дохе (Катар) из-за дисквалификации за выход на церемонию награждения с буквой «Z» на груди. Спортсмен дождётся рассмотрения апелляции.

«Мы считаем абсолютно несправедливым требование вернуть медаль. Ваня может быть нарушил требования по униформе. Но медаль он выиграл честно. Медаль не возвращаем, пока будет идти апелляция. Но мы законопослушные граждане. Посмотрим, каким будет итоговое решение. Мы будем отстаивать Ваню», — приводит «Матч ТВ» слова президента Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василия Титова.

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