В «Локомотив» на фоне расистского скандала перешла бразильская волейболистка

Бразильская диагональная Лоренне Тейшейра стала игроком женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Профессиональную карьеру Тейшейра начала в 2013 году в клубе из Сан-Паулу — «Пинхейрос». Затем выступала за бразильские «Рексона/Адес», «Сеси», «Озаску» и другие команды. Сезон-2021/2022 она провела в Японии, в «Сайтамо Агео Медикс», с которой заняла пятое место в чемпионате страны. Выступала за молодёжные сборные Бразилии разных возрастов. В составе национальной сборной принимала участие в Кубке мира, в матчах Лиги наций.

Напомним, ранее главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков допустил расисткие высказывания в адрес кубинской волейболистки «Уралочки» Айламы Монтальво. Во время пятого, решающего матча серии плей-офф в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков давал наставления своим подопечным. В том числе наставник произнёс такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес Монтальво.