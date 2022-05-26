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Олимпийский чемпион Гранкин вернулся в российскую Суперлигу. Он будет играть за «Факел»

Олимпийский чемпион Гранкин вернулся в российскую Суперлигу. Он будет играть за «Факел»
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Олимпийский чемпион Лондона-2012, заслуженный мастер спорта Сергей Гранкин после трёх сезонов, проведённых в чемпионате Германии, вернулся в российскую Суперлигу и с сезона-2022/2023 будет защищать цвета новоуренгойского «Факела», сообщает пресс-служба клуба.

37-летний связующий Гранкин профессиональную карьеру начал в 14-летнем возрасте в ярославском «Нефтянике», где отыграл с 2001 по 2005 год. Затем 11 сезонов Сергей провёл в московском «Динамо», с которым дважды выиграл Кубок ЕКВ (2012, 2015), стал обладателем Кубка страны (2008), Суперкубка России (2008, 2009) и завоевал золото национального чемпионата (2008). Ещё один Кубок ЕКВ Гранкин выиграл с «Белогорьем» в сезоне-2017/2018.

С января 2019 года российский связующий выступал за «Берлин», в составе которого стал трёхкратным чемпионом Германии (2019, 2021, 2022), завоевал Кубок Германии (2020) и три Суперкубка страны (2019, 2020, 2021). Два последних сезона Гранкин был капитаном «Берлина».

На счету связующего 265 матчей за сборную России – это третий показатель за всю историю после Сергея Тетюхина (320) и Алексея Казакова (276). В составе национальной команды Сергей становился олимпийским чемпионом (2012), бронзовым призёром Олимпиады (2008), чемпионом Европы (2013, 2017), победителем Мировой лиги (2011, 2013), Кубка мира (2007), всемирного Кубка чемпионов (2013).

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