Красноярск выиграл Junior Nornickel Curling Cup

Команда из Красноярска выиграла международный турнир Junior Nornickel Curling Cup, проходящий в Дудинке. В финале она победила Таймыр-1 — 10:3.

«Я в первый раз в Дудинке, в прошлом году ездили другие ребята. Понятно, что первое место – это хороший результат, и мы довольны. Установки тренера были выполнены», — рассказала игрок команды Красноярска Юлия Азаренко.

Юношеский турнир предшествовал VI Nornickel Curling Cup, в котором играют ведущие игроки России. «За женскую команду Алины Ковалёвой болеем всей душой. Очень интересно смотреть за игроками сборных России. Сегодня перед финалом смотрели утреннюю игру, вчера тоже смотрели. Очень понравилось исполнение бросков, тактика», — поделилась впечатлениями Юлия Азаренко.

Бронзовым призёром Junior Nornickel Curling Cup стала команда Кузбасса, выигравшая у Таймыра-2 — 10:5.