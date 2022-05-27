Алексей Стукальский: большая семья кёрлинга собралась в Дудинке

Команда со скипом Алексеем Стукальским лидирует после двух дней международного турнира по кёрлингу VI Nornickel Curling Cup, проходящего в Дудинке. Она выиграла все три матча, включая встречу с командой Сергея Глухова, участвовавшей в Олимпийских играх в Пекине.



«Мы выиграли за счёт сплочённости и боевого духа. Но главная задача сейчас — играть и получать удовольствие. Я уже в четвёртый раз играю в Дудинке. Хорошее соревнование под конец сезона. Много команд приехало. Это радует, потому что кёрлинг — большая семья и эта семья наконец-то в сборе», — рассказал Алексей Стукальский.



В этом году Nornickel Curling Cup проходит в новом формате — мужские и женские команды играют в одном турнире.

«У нас был такой формат в начале сезона на сборе в Кисловодске. Я считаю, что это хорошая практика, тем более в нынешних условиях. И нам, и девушкам интересно», — отметил Алексей Стукальский.