Тренер отпинал гандболистку своей команды за неудачные действия

Дикой сценой завершился решающий матч переходного турнира чемпионата Швейцарии по гандболу среди женских команд. Игрок «Ольтена» Мерита Шабанай допустила ошибку в ключевой момент встречи. Из-за её медлительности команда пропустила важный гол в концовке практически в пустые ворота и в итоге не смогла выйти в высший дивизион.

Скандал случился, когда гандболистка остановилась около скамейки своей команды – практически рядом с тренером Кристианом Мюллером. Потеряв самообладание из-за пропущенного мяча, наставник пнул гандболистку коленом в ягодицу. После этого Шабанай непонимающе обернулась и озадаченно посмотрела в сторону Мюллера. Эпизод попал в трансляцию, видео можно посмотреть в телеграм-канале «Со дна или ко дну? Про российский спорт».

Любопытно, что по окончании сезона Мюллер покинул «Ольтен». Однако свою отставку наставник не связал со скандальным эпизодом, за который принёс извинения. Как будет наказан тренер, пока неизвестно, однако случившееся расследует дисциплинарная комиссия Швейцарской федерации гандбола. Там Мюллер занимает одну из ключевых должностей.