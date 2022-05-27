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Скандальный борец Николай Охлопков выиграл суд против Минспорта Якутии

Скандальный борец Николай Охлопков выиграл суд против Минспорта Якутии
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Якутский городской суд удовлетворил требование борца Николая Охлопкова о признании незаконным приказа министра спорта республики о пожизненном отстранении спортсмена, сообщает «Комсомольская правда».

В 2020 году Охлопков был свидетелем по делу своего друга Айсена Конобулова, который в результате ссоры жестоко избил и облил кипятком свою девушку. От полученных травм она скончалась на месте. Борец присутствовал при начале ссоры, но, когда началось избиение, ушёл, никому не рассказав о происходившем.

Охлопков не понёс уголовного наказания, но после широкого общественного резонанса в марте 2021 года был пожизненно дисквалифицирован.

В ходе суда адвокат спортсмена апеллировал к тому, что по закону пожизненная дисквалификация возможна, но только после разбирательства в арбитражном суде, которого в случае Охлопкова не последовало. В итоге суд удовлетворил требования истца, аннулировав приказ министерства спорта. Минспорт Якутии сразу заявил, что обжалует это решение.

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