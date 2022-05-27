«Норникель» одолел «Синару» в первом матче серии за третье место ЧР по мини-футболу

«Норникель» одержал волевую победу над «Синарой» в первом матче серии за третье место чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги.

Гости из Норильска проиграли первый тайм со счётом 1:2, но после перерыва сравняли счёт и вышли вперёд, завершив матч в свою пользу – 5:3. Дубль в составе «Норникеля» оформил Нандо, решающий мяч записал на свой счёт Жулио Занотто.

Второй матч серии до трёх побед состоится завтра, 28 мая, на той же площадке.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за третье место. Первый матч

«Синара» (Екатеринбург) – «Норникель» (Норильск) – 3:5 (2:1).

Голы: Герасимов, 19, Тимошенко, 24, Дёмин, 49 – Нандо, 4, 45, Крутый, 35, Занотто, 49, Кудзиев, 50.