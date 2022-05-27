«Газпром-Югра» вышел вперёд в финале чемпионата России по мини-футболу

«Газпром-Югра» повёл в финальной серии чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. В первом матче серии до трёх побед «Газпром-Югра» на выезде обыграл московский КПРФ со счётом 3:1.
В первом тайме счёт не был открыт, а после перерыва на три гола гостей хозяева ответили только одним. В составе югорской команды отличились Жуау Гилерме, Андрей Понкратов, Даниил Давыдов, у КПРФ — Янар Асадов.
Второй матч серии до трёх побед состоится завтра, 28 мая, на той же площадке.
Напомним, ранее состоялся первый матч серии за бронзу, в котором «Норникель» в гостях обыграл «Синару» со счётом 5:3.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Финал. Первый матч
КПРФ (Москва) – «Газпром-Югра» (Югорск) – 1:3 (0:0).
Голы: Асадов, 46 – Гилерме, 42, Понкратов, 45, Давыдов, 45.
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