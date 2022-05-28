Самая результативная волейболистка «Динамо-Ак Барса» перешла в скандальный «Локомотив»

Женский волейбольный клуб «Локомотив» (Калининград) объявил о пополнении в команде. Новым игроком калининградок стала 19-летняя доигровщица Татьяна Кадочкина.
Кадочкина перешла в «Локомотив» из казанского «Динамо-Ак Барса», в составе которого в 2020 году стала чемпионкой России.
В завершившемся сезоне-2021/2022 Кадочкина стала самым результативным игроком казанской команды, набрав в 31 матче 568 очков (в среднем – 5,03 очка за сет). При этом среди всех волейболисток Суперлиги Татьяна заняла четвёртое место по набранным очкам. Помимо клубной карьеры, волейболистка проявляла себя и в игре за основную сборную России.
Ранее «Локомотив» попал в скандал из-за расистского высказывания главного тренера Андрея Воронкова в адрес кубинской волейболистки «Уралочки» Айламы Монтальво. Позднее дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) дисквалифицировала Воронкова на срок до двух лет.
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