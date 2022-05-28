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Итальянский велогонщик Кови стал победителем 20-го этапа «Джиро д’Италия»

Итальянский велогонщик Кови стал победителем 20-го этапа «Джиро д’Италия»
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На престижной веломногодневке «Джиро д’Италия» завершился 20-й этап. Победителем этапа стал итальянский велогонщик команды UAE Team Emirates Алессандро Кови.

Ему понадобилось 4 часа 36 минут и 34 секунды, чтобы преодолеть дистанцию в 168 км. Вторым стал словенец Домен Новак, представляющий команду Bahrain-Victorious. Его отставание от победителя составило 32 секунды. Тройку лучших замкнул итальянец Джулио Чикконе, представляющий команду Trek-Segafredo.

В общем зачёте лидирует австралиец Джей Хиндли из команды Bora-Hansgrohe. Второе место занимает колумбиец Ричард Карапас (Ineos Grenadiers). Он отстаёт от лидера на 1 минуту 25 секунд. Тройку лучших замыкает испанец Микель Ланда из команды Bahrain-Victorious. Отставание Ланды составляет 1 минуту 51 секунду.

Заключительный этап веломногодневки пройдёт завтра, 29 мая.

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