«Газпром-Югра» обыграл КПРФ и удвоил преимущество в финале ЧР по мини-футболу

«Газпром-Югра» одержал победу во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу. Югорский клуб в серии пенальти обыграл столичный КПРФ, благодаря чему удвоил преимущество в серии.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. В составе «Газпром-Югры» по мячу забили Андрей Понкратов, Вилиан и Гильерме Карвалью. В составе соперника отметились Денер Родриго, Дуглас Жуниор и Янар Асадов.



После этой победы счёт стал в серии 2-0. Финал проводится до трёх побед. Таким образом, следующий матч может стать последним. Третий матч состоится 1 июня в Югорске.



За третье место борьбу ведут «Норильский никель» и «Синара». «Норильский никель» ведёт в серии 2-0. Третий матч также состоится 1 июня.