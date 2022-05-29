Сергей Глухов: приятно победить и уйти на каникулы в хорошем настроении

Команда Россия-1 с кёрлингистом Сергеем Глуховым выиграла VI международный турнир Nornickel Curling Cup, прошедший в Дудинке. Заключительный бросок Глухова в восьмом энде стал победным.

«В этом году у турнира был необычный формат, думаю, что и парням, и девушкам было интересно играть. Финал вышел напряжённым. Игра шла до последнего камня, было много сложных бросков. В Дудинке был последний старт сезона. Приятно победить и уйти на каникулы в хорошем настроении, тем более что турнир начинался непросто», — отметил Сергей Глухов.

Третье место на Nornickel Curling Cup заняла команда Россия-2 во главе с призёром чемпионатов мира Алиной Ковалёвой.

«Мы рады, что выиграли этот матч за третье место. Мне очень нравится приезжать в Дудинку. Здесь всегда тёплый приём, отличная организация, эффектные церемонии открытия и закрытия. Тут такие шоу мало где увидишь, особенно на кёрлинге», — поделилась впечатлениями Алина Ковалёва.