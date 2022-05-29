«Ростов-Дон» в девятый раз завоевал золотые медали чемпионата страны по гандболу

Гандболистки «Ростов-Дона» в девятый раз в истории завоевали золотые медали чемпионата страны. В ответном финальном матче Суперлиги «Ростов-Дон» в гостях потерпел поражение от ЦСКА со счётом 28:29. Первый матч неделю назад завершился победой «Ростов-Дона» со счётом 27:22.

Самым результативным игроком матча стала гандболистка «Ростов-Дона» Анна Вяхирева, забившая 11 мячей. У ЦСКА семь раз отличилась Сара Ристовска.

Ранее «Ростов-Дон» завоёвывал золотые медали национального первенства в 1990, 1991, 1994, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. ЦСКА, проводивший сезон-2021/2022 в ранге действующего чемпиона, защитить титул не сумел.

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Финал. Ответный матч

ЦСКА (Москва) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 29:28 (12:14).

Первый матч – 22:27.

По сумме двух матчей – 51:55.