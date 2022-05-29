«Получилась невероятная концовка». Анна Вяхирева — о финале ЧР по гандболу с ЦСКА

Гандболистка «Ростов-Дона» и сборной России Анна Вяхирева прокомментировала завоевание золота чемпионата России.
В ответном финальном матче Суперлиги «Ростов-Дон» в гостях потерпел поражение от московского ЦСКА со счётом 28:29. Вяхирева забила 11 мячей в этой встрече. Первый матч неделю назад завершился победой «Ростов-Дона» со счётом 27:22.
«Скажу спасибо ЦСКА, у нас получилась невероятная концовка. Было очень тяжело, думаю, было интересно не только игрокам и командам, но и зрителям. Это то, для чего мы играем.
Горда и рада за свою команду. Мы большие молодцы, добились того, чего хотели, о чём мечтали. Мало что можно сказать.
По поводу своей игры, наверное, мне просто повезло, что я отдыхала первые полсезона. Я подкопила сил, наверное. Единственное, что желаю самой себе, — чтобы этот запал не потух, чтобы дальше так и было», — сказала Вяхирева на пресс-конференции.
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