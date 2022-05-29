«Спартак» потерпел разгромное поражение от «Кристалла» в ЧР по пляжному футболу

В Санкт-Петербурге четырьмя матчами завершился предварительный этап чемпионата России 2022 года по пляжному футболу.

В третьем туре сборная Санкт-Петербурга обыграла «Строгино» со счётом 4:2. Хет-триком в составе победителей отметился Дмитрий Самохвалов. «Локомотив» нанёс поражение «Крыльям Советов» — 5:1. Дублем в составе железнодорожников отметился Амадиус Виноградов.

ЦСКА обыграл «Дельту» — 3:1. «Кристалл» разгромил «Спартак» со счётом 9:0. Хет-триками в составе победителей отметились Юрий Крашенинников и Маурисиньо. Дубль оформил Дмитрий Шишин. Также один мяч на счету Игоря Бриштеля.

«Локомотив» и «Кристалл» одержали по три победы. ЦСКА и «Спартак» выиграли по два матча. Бразильский нападающий «Кристалла» Маурисиньо занял первое место в рейтинге бомбардиров после предварительного этапа в Санкт-Петербурге, забив шесть мячей.

Пляжный футбол. Чемпионат России

Предварительный этап. Третий тур

Сборная Санкт-Петербурга — «Строгино» — 4:2 (1:0, 0:0, 3:2).

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 1:5 (0:0, 0:1, 1:4).

«Дельта» — ЦСКА – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).

«Кристалл» — «Спартак» — 9:0 (3:0, 4:0, 2:0).