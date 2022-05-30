Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сергей Карякин тремя словами описал финал Кубка России «Спартак» — «Динамо»

Сергей Карякин тремя словами описал финал Кубка России «Спартак» — «Динамо»
Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оставил короткий комментарий в своём телеграм-канале по окончании финального матча Кубка России, в котором «Спартак» (Москва) со счётом 2:1 победил «Динамо» (Москва). Карякин — давний болельщик «Спартака».

«Спартак» — «Динамо». Ну и матч», — написал Карякин.

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

Лидеры «Спартака» разыграли прессу. Победа в Кубке, какой её не показали по ТВ Лидеры «Спартака» разыграли прессу. Победа в Кубке, какой её не показали по ТВ

Жёсткие задержания болельщиков «Спартака» в центре Москвы:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022