Сергей Карякин тремя словами описал финал Кубка России «Спартак» — «Динамо»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оставил короткий комментарий в своём телеграм-канале по окончании финального матча Кубка России, в котором «Спартак» (Москва) со счётом 2:1 победил «Динамо» (Москва). Карякин — давний болельщик «Спартака».

«Спартак» — «Динамо». Ну и матч», — написал Карякин.

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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