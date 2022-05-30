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«Чемпионат» стал лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»

«Чемпионат» стал лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»
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«Чемпионат» получил премию «Лучшие социальные проекты России» за подготовленный к Олимпийским играм в Пекине проект «Герои сборной России».

В феврале 2022 года команда «Чемпионата» собрала информацию о каждом спортсмене сборной России в удобном формате «сториз». В них содержались краткие биографии участников зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине в составе сборной России: спортивные достижения, медали и победы. Если вдруг вы упустили — у вас всё ещё есть возможность познакомиться с каждым героем прошедшей Олимпиады.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «Мы благодарим организаторов премии за высокую оценку нашего проекта. «Герои сборной России» был создан, чтобы перед Олимпийскими играми познакомить болельщиков с каждым членом сборной, а не только звёздами. За две недели Олимпиады у страницы проекта был почти миллион просмотров, сейчас цифра превышает три миллиона».

Программа и форум «Лучшие социальные проекты России» на протяжении 10 лет отмечает крупные проекты, которые вносят большой вклад в развитие социальной сферы.

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